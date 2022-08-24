%63 من الأراضي البيضاء المطورة تتركز في 20% من أحياء الرياض

كشف برنامج الأراضي البيضاء، عن تسجيله أكثر من 16 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء المطورة التي تنطبق عليها معايير المرحلة الثانية من الرسوم في 21 حياً سكنياً في مدينة الرياض.
وأوضح البرنامج أن هذه الأراضي تمثل أكثر من 63% من إجمالي المساحات المسجلة بعد إصدار فواتير الدورة الأولى من المرحلة الثانية في 100 حي بالرياض.
وأشار إلى أن أحياء النرجس، والعارض، والياسمين، والملقا، وطويق، والقيروان، والصفا، وقرطبة، والمونسية، وحطين، والدار البيضاء، والنسيم الغربي، والربوة، والهدا، والعريجاء، والندى، ونمار، والحزم، والسلمانية بالدرعية، والنخيل، والعزيزية، كانت الأعلى من حيث المساحات المسجلة من الأراضي المطورة ضمن النطاق المُعلن للمرحلة الثانية من الرسوم، حيث تضمنت هذه الأحياء أراضي بيضاء مطوّرة بمساحات 200 ألف متر مربع فأكثر، تطبّق عليها المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء.
وأوضح البرنامج أن الإعفاء من الرسوم يستوجب تقديم ملّاك الأراضي المسوغات التي تثبت موانع إعمار الأرض؛ وذلك خلال فترة الاعتراض 60 يوماً بعد صدور الفاتورة؛ لإحالتها إلى لجنة مختصة لدراستها وإصدار القرار بشأنها. وفق “أخبار 24”.
يأتي ذلك بعد إصدار البرنامج أكثر من 5000 فاتورة في الدورة الأولى للمرحلة الثانية في مدينة الرياض على مساحات تتجاوز 25 مليون متر مربع من الأراضي المطورة ضمن النطاق العمراني المعلن، والتي قام ملاكها بتسجيلها خلال المهلة النظامية لتسجيل الأراضي، أو الأراضي التي سجلها البرنامج بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، داعياً المكلفين من ملاك الأراضي البيضاء التي تنطبق عليها معايير المرحلة الثانية، أو من يشتركون في ملكيتها، إلى سرعة التحقق من وجود فواتير صادرة عليهم.