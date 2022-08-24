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جديد المحليات > “تعليم الرياض” يواصل أعمال الصيانة والنظافة استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد
24/08/2022   9:55 م

“تعليم الرياض” يواصل أعمال الصيانة والنظافة استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد

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تواصل الإدارة العامة للتعليم بالرياض، استعداداتها لبداية العام الدراسي الجديد وعودة الطلاب والمعلمين للمدارس.

وتستعد الإدارة من خلال عمليات الصيانة والنظافة للمدارس؛ لعودة أكثر من مليون طالب وطالبة وأكثر من 90 ألف معلم ومعلمة.

ومن جانبه، أكد مدير متوسطة مصعب بن الزبير، يحيى آل مساعد، أن أعمال الصيانة الدورية التي تنفذها الإدارة سوف تنعكس على بداية العملية التعليمية؛ بما يجعلها آمنة وجاذبة وجادة.

وفق “أخبار 24”.

“تعليم الرياض” يواصل أعمال الصيانة والنظافة استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد

جديد المحليات
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