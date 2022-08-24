“تعليم الرياض” يواصل أعمال الصيانة والنظافة استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد

تواصل الإدارة العامة للتعليم بالرياض، استعداداتها لبداية العام الدراسي الجديد وعودة الطلاب والمعلمين للمدارس.
وتستعد الإدارة من خلال عمليات الصيانة والنظافة للمدارس؛ لعودة أكثر من مليون طالب وطالبة وأكثر من 90 ألف معلم ومعلمة.
ومن جانبه، أكد مدير متوسطة مصعب بن الزبير، يحيى آل مساعد، أن أعمال الصيانة الدورية التي تنفذها الإدارة سوف تنعكس على بداية العملية التعليمية؛ بما يجعلها آمنة وجاذبة وجادة.
استعداداً لبداية العام الدراسي 1444 هـ …
وعودة أكثر من مليون طالب وطالبة لمقاعد الدراسة
وأكثر من 90 ألف معلم ومعلمة .
تعليم الرياض يواصل تنفيذ عمليات الصيانة والنظافة للمدارس.#العالم_ينتظرك pic.twitter.com/qe5l8ClwsG
— إدارة تعليم الرياض (@MOE_RYH) August 24, 2022
وفق “أخبار 24”.