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جديد المحليات > “هيئة فنون العمارة” تتيح للمعماريين فرصة المشاركة في بينالي البندقية 2023
24/08/2022   9:55 م

“هيئة فنون العمارة” تتيح للمعماريين فرصة المشاركة في بينالي البندقية 2023

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أعلنت هيئة فنون العمارة والتصميم، اليوم (الأربعاء)، عن مشاركتها في النسخة الـ18 من بينالي البندقية للعمارة 2023.

وأكدت الرئيسة التنفيذية للهيئة الدكتورة سمية السليمان، أهمية المشاركة في المهرجان العريق الذي انطلق عام 1895م، منوهة بأنّ الهيئة حرصت على فتح المشاركة للمعماريين والباحثين والمختصين كافة عبر هذه النسخة، محاولةً منها لاكتشاف المواهب ودعمها، وتعزيز تكافؤ الفرص، وتوفير أفضل المشاركات.

وأشارت إلى أن المشاركة ستجسد ثقافة المملكة من خلال الجناح الوطني السعودي، والذي ستبرز فيه فنون العمارة بوصفها أحد مكونات الثقافة السعودية وركائزها المهمة. وفق “أخبار 24”.

ودعت السليمان المعماريين والمختصين والباحثين في المملكة للمشاركة في هذه النسخة، مؤكدة استقبال طلبات المشاركة حتى 25 سبتمبر المقبل.

“هيئة فنون العمارة” تتيح للمعماريين فرصة المشاركة في بينالي البندقية 2023

جديد المحليات
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