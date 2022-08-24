بتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. إجلاء مصابي الحـادث المروري بتركيا عبر طائرتي إخلاء لعلاجهم في المملكة

أجلت سفارة المملكة في تركيا اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع وزارة الصحة، المواطنين المصـابين في الحـادث المروري في مدينة ريزا شمال تركيا، عبر طائرتي إخلاء طبي، وذلك لاستكمال علاجهم في أرض الوطن.
جاء ذلك بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، وبمتابعة مستمرة من وزير الخارجية.
وثمنت السفارة اهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، بأبنائهم المواطنين في كل مكان، سائلين المولى عز وجل، أن يتم على المصـابين الصحة والعافية.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن عدد المواطنين المصابين في الحـادث 18 مواطناً، حيث تابعت السفارة مع الجهات المختصة حالتهم الصحية منذ وقوع الحـادث، فيما خرج بقية المصابين من المستشفى، بعد تلقي العلاج.