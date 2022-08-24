“هيئة النقل”: تنفيذ ألفي عملية فحص للتأكد من نظامية حافلات النقل التعليمي

كشفت الهيئة العامة للنقل، اليوم (الأربعاء)، عن تنفيذها أكثر من ألفي عملية فحص لحافلات النقل التعليمي خلال عام 2022، حيث بلغت نسبة الامتثال العام في نشاط النقل التعليمي (70)%.
وأوضحت أن المخالفات التي تم ضبطها تمثلت في تشغيل المرخص له لمركبة دون الحصول على بطاقة تشغيل، واستعمال مركبة في النشاط لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد، وقيام المصرح له بتشغيل سائق غيره لقيادة مركبته، مضيفة أن الغرامة المالية للمخالفة تبلغ 5 آلاف ريال.
ودعت الهيئة جميع المنشآت والأفراد المرخصين والممارسين للنشاط لتطبيق الاشتراطات والمتطلبات، كأدوات السلامة والتجهيزات الفنية للحافلات المستخدمة في نقل المستفيدين؛ وذلك بهدف الحفاظ على سلامتهم وضمان تقديم الخدمات وفق معايير الجودة والأمان المطلوبة. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أنها تعمل على تنظيم ومراقبة هذا النشاط بشكل مستمر ومكثف من خلال فرقها الرقابية والميدانية، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في مناطق ومدن المملكة كافة؛ وذلك لضمان توفر هذه الخدمات بشكل صحيح ونظامي يراعي جوانب الأمان والسلامة لجميع المستفيدين من الطلاب والطالبات وكذلك الكادر التعليمي والإداري.
وبينت أنها ومن خلال لائحتها المنظمة للنقل التعليمي حددت 3 أنواع للحافلات المستخدمة، وهي الحافلات التي لا تزيد على 9 مقاعد، والحافلات التي لا تزيد على 15 مقعداً، وأخيراً الحافلات التي تتسع لأكثر من 15 مقعداً.
بلغت نسبة الامتثال العام في نشاط #النقل_التعليمي 70%..#هيئة_النقل تنفذ ألفي عملية فحص للتأكد من نظامية الحافلاتhttps://t.co/6PBCcExaPg pic.twitter.com/d9N6XZqEhs
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) August 24, 2022