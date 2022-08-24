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جديد المحليات > برعاية وزير الداخلية.. البسامي يشهد حفل تخرج أكثر من 3 آلاف رجل أمن
24/08/2022   9:55 م

برعاية وزير الداخلية.. البسامي يشهد حفل تخرج أكثر من 3 آلاف رجل أمن

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شهد مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، اليوم (الأربعاء)، حفل تخرج 3298 رجل أمن؛ وذلك تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

وتلقى الخريجون، الذين أتموا تأهيلهم العسكري في مدن التدريب بالرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، وعسير، والقصيم، علومهم وتدريباتهم خلال مدة التدريب على شتى أنواع المعارف والمهارات العسكرية والأمنية الحديثة، التي تمكنهم من أداء مهامهم الأمنية على الوجه الأكمل، والإسهام مع زملائهم في حفظ الأمن.

وتفقد الفريق البسامي بعد نهاية حفل التخرج، معهد التدريب النسوي، حيث اطلع على عرض مرئي يتضمن أهم البرامج والدورات التدريبية والتأهيلية المعدَّة لتجهيز العنصر النسائي للعمل الأمني.

برعاية وزير الداخلية.. البسامي يشهد حفل تخرج أكثر من 3 آلاف رجل أمن

برعاية وزير الداخلية.. البسامي يشهد حفل تخرج أكثر من 3 آلاف رجل أمن

برعاية وزير الداخلية.. البسامي يشهد حفل تخرج أكثر من 3 آلاف رجل أمن

برعاية وزير الداخلية.. البسامي يشهد حفل تخرج أكثر من 3 آلاف رجل أمن

برعاية وزير الداخلية.. البسامي يشهد حفل تخرج 3300 رجل أمن

برعاية وزير الداخلية.. البسامي يشهد حفل تخرج 3300 رجل أمن

برعاية وزير الداخلية.. البسامي يشهد حفل تخرج 3300 رجل أمن

برعاية وزير الداخلية.. البسامي يشهد حفل تخرج 3300 رجل أمن

وفق “أخبار 24”.

برعاية وزير الداخلية.. البسامي يشهد حفل تخرج أكثر من 3 آلاف رجل أمن

جديد المحليات
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