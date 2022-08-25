طقس اليوم.. أمطار وسيول بعسير وجازان ومكة.. وسحب رعدية جنوب الرياض والشرقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الخميس) على مختلف مناطق المملكة.
وأوضح التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي لجريان السيول وزخات من البرد ومصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومنطقة مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الساحلية مساءً (جدة، الليث، القنفذة).
وأضاف أن السحب الرعدية ستظهر كذلك على أجزاء من مناطق نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، والأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض (وادي الدواسر، الدوادمي)، فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (42 درجة في مكة المكرمة والرياض، و43 درجة في المدينة المنورة والدمام، و41 درجة في بريدة، و39 درجة في جدة).