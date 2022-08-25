نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > طقس اليوم.. أمطار وسيول بعسير وجازان ومكة.. وسحب رعدية جنوب الرياض والشرقية
25/08/2022   7:14 ص

طقس اليوم.. أمطار وسيول بعسير وجازان ومكة.. وسحب رعدية جنوب الرياض والشرقية

+ = -
794

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الخميس) على مختلف مناطق المملكة.

وأوضح التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي لجريان السيول وزخات من البرد ومصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومنطقة مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الساحلية مساءً (جدة، الليث، القنفذة).

وأضاف أن السحب الرعدية ستظهر كذلك على أجزاء من مناطق نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، والأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض (وادي الدواسر، الدوادمي)، فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق.وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (42 درجة في مكة المكرمة والرياض، و43 درجة في المدينة المنورة والدمام، و41 درجة في بريدة، و39 درجة في جدة).

طقس اليوم.. أمطار وسيول بعسير وجازان ومكة.. وسحب رعدية جنوب الرياض والشرقية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885224508.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.