الرئيس التنفيذي لشركة رؤى المدينة: المشروع سيوفر 93 ألف وظيفة

أكد الرئيس التنفيذي لشركة رؤى المدينة أحمد الجهني، أن مشروع رؤى المدينة الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سيوفر 93 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
وأوضح خلال حديثه لقناة الإخبارية، اليوم (الأربعاء)، أن المشروع سيضيف 140 مليار ريال للناتج المحلي عند اكتماله، مع إتاحته توظيف الكوادر البشرية من خلال مرحلة بناء وتطوير المشروع حتى 2030.
يذكر أن المشروع سيقام على مساحة تقدر بـ 1.5 مليون متر مربع، ويستهدف إنشاء 47 ألف وحدة ضيافة بحلول عام 2030، إضافة إلى الساحات الخضراء التي تسهل الوصول إلى المسجد النبوي. وفق “أخبار 24”.
فيديو | الرئيس التنفيذي لشركة رؤى المدينة: #مشروع_رؤى_المدينة سيوفر 93 ألف وظيفة وسيضيف 140 مليار ريال سعودي للناتج المحلي#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/6727nh3JLW
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 24, 2022