كشفت الهيئة العامة للطيران المدني، عن مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات، وفقاً لعدد شكاوى المسافرين للهيئة خلال شهر يوليو الماضي والتي بلغت 1639 شكوى.
وأوضحت الهيئة أن الخطوط الجوية السعودية كانت أقل شركات الطيران في عدد الشكاوى بواقع 17 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة بالوقت المحدد وصلت إلى 90 %، بينما حل طيران ناس ثانياً بواقع 29 شكوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة 88%.
وأشارت إلى أن طيران أديل جاء ثالثاً بعدد 73 شكوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة 86 %، مبينة أن أكثر تصنيفات الشكاوى تداولاً لشهر يوليو كانت عن استرجاع قيمة التذاكر، ثم إلغاء الرحلات، ثم الأمتعة المفقودة.
وأضافت أنه بالنسبة للمطارات الدولية، تلقى مطار الأمير محمد الدولي أقل الشكاوى “4 شكاوى”، وعولجت، تلاه مطار الملك خالد الدولي بواقع 27 شكوى، ثم مطار الملك عبدالعزيز بواقع 35 شكوى. وفق “أخبار 24”.
وبينت أنه فيما يتعلق بالمؤشر الخاص بالمطارات الداخلية كان مطار بيشة هو أقل المطارات من حيث الشكاوى بما نسبته 3 % لكل 100 ألف مسافر بواقع شكوى واحدة وبنسبة معالجة 100%.