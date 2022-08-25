يهدف لمراقبة عملية الإنتاج والفرز والتخزين والنقل.. “الصحة” تصدر دليلاً تصنيفياً لنفايات الرعاية الصحية والحادة

أصدرت وزارة الصحة دليلاً تصنيفياً لنفايات الرعاية الصحية الخطرة والحادة، مبينة أن التنصيف وفقاً للأنظمة والتشريعات الصحية والبيئية.
وأوضحت الوزارة أن الدليل يهدف لوضع أسلوب تحكم ومراقبة مناسب لعملية إنتاج وفرز وتخزين ونقل ومعالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة والتخلص منها بطرق آمنة.
وأضافت أن الدليل يتماشى مع اللائحة التنفيذية للنظام الموحد لنفايات الرعاية الصحية الخطيرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الناحية الفنية، وتوجيهات منظمة الصحة العالمية.
وأشارت إلى أن الدليل يستهدف جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة بجميع مناطق المملكة، والتي بدأت في تطبيقه بالفعل اعتباراً من تاريخ 29 / 4 / 1442 هـ.وفق “أخبار 24”.
وأكدت أن الدليل ساهم في التقليل من كمية النفايات الطبية الخطرة المنتجة بالمنشآت الصحية بما نسبته 28 % عما كان يتم إنتاجه قبل إصدار هذا الدليل.
ويُمكن الاطلاع على الدليل عبرالرابط التالي.