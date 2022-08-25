مع اقتراب العودة للدراسة.. كيف نشجع الطلاب على اتباع نظام غذائي صحي؟

أكدت مدينة الملك سعود الطبية، أن للغذاء دوراً كبيراً في النمو البدني والتركيز الذهني لكل الفئات العمرية، كما أنه مهم للطلاب في زيادة مستوى التركيز والوقاية من الأمراض.
وأوضحت المدينة أن أبرز الطرق لاتباع نظام غذائي صحي للطالب تتمثل في: تزويده بوجبة فطور صحية تحتوي على اللبنة أو الجبن والفول السوداني ومراعاة استعمال خبز القمح أو النخالة، إلى جانب تزويده بقطع صغيرة من الفواكه والخضراوات، ويفضل إضافة عصير الليمون فوقها حتى لا يتغير لونها. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أهمية تزويده بالمكسرات والفواكه المجففة والزبيب كبديل عن رقائق البطاطس، والتركيز على تناول العناصر المعدنية الضرورية، بالإضافة إلى تناول الأكل ببطء كونه مفيداً جداً للهضم، ويؤدي إلى استهلاك سعرات حرارية أقل بكثير من الذين يتناولون وجباتهم بسرعة أكبر.