بالفيديو والصور.. “القيصومة” يخطف تعادلاً قاتلًا أمام “الأهلي” في مستهل مشوارهما بدوري يلو

خطف فريق القيصومة، تعادلاً قاتلاً خلال المباراة التي جمعته مساء اليوم (الأربعاء) بنظيره الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
وسجل هدف المباراة الأول لاعب الأهلي عبدالله المقرن بعد مرور (26) دقيقة من عمر الشوط الأول، قبل أن يتعادل القيصومة بهدف في الدقيقة (90) عن طريق لاعبه حميد جاوشي.
وأشهر الحكم في الدقيقة (64) بطاقة حمراء ضد لاعب الأهلي محمد المجحد ليُكمل فريقه اللقاء بـ 10 لاعبين.
وأجرى المدير الفني للأهلي، سيبولدي خلال المباراة تبديلاً في الدقيقة (77) بالدفع باللاعب طلال عبسي بدلاً من يوسف عبدلي.
وجاء التشكيل الأساسي للأهلي كالتالي:
حارس مرمى: ياسر المسيليم.
خط الدفاع: علي مجرشي، فهد حمد، عبدالباسط هندي، إبراهيم الزبيدي.
خط الوسط: عبدالله المقرن، فرانك كوم، محمد المجحد.
خط الهجوم: هيثم عسيري، يوسف العبدلي، سلمان المؤشر.
وجاءت دكة الاحتياط كالتالي: محمد الربيعي، طلال عبسي، هاني الصبياني، إياد مدني، زياد الجهني، سلطان السريكي، حسن العلي، فراس الغامدي، عبدالرحمن الزهراني. وفق “أخبار 24”.
وجاء التشكيل الأساسي للقيصومة كالتالي: عبدالرحمن الشمري، أشرف بودرامه، خالد الشمراني، سليماني ساكندي، مطلق الشمري، مهنا واقص، خالد ناش، ياسر سعيدان، محمد الحارثي، ورد سلامه، حميد جاوشي.
وجاءت دكة بدلاء القيصومة للمباراة كالتالي: معتز أكجه، إبراهيم الخالدي، خالد السبيعي، عبدالله السحيمي، أحمد حريصي، كشيم القحطاني، جورجي جامبو، عبدالمجيد المطيري، محمد محسن.
#دوري_يلو:#الأهلي يسقط في فخ التعادل الإيجابي مع #القيصومة 1-1
🎥 هدفي اللقاء #الأهلي_القيصومة#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/vfVCfCcHqu
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) August 24, 2022