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جديد المحليات > المملكة ترحب بحاملي بطاقة “هيّا” لمشجعي كأس العالم 2022 في قطر
25/08/2022   7:13 ص

المملكة ترحب بحاملي بطاقة “هيّا” لمشجعي كأس العالم 2022 في قطر

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أعربت وزارة الخارجية اليوم (الأربعاء) عن ترحيب المملكة بجميع حاملي بطاقة (هيّا) لمشجعي بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022م، التي ستقام في قطر خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وأوضحت الوزارة أنها ستتيح طلب الحصول على تأشيرة الدخول إلى المملكة، وفقًا للضوابط التالية:

1- السماح لحاملي بطاقة مشجع (هيّا) بالدخول للمملكة قبل انطلاق بطولة كأس العالم بعشرة أيام بعد الحصول على تأشيرة إلكترونية من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات، وستقوم الوزارة بالإعلان لاحقًا عن كيفية تقديم طلب التأشيرة وآلية الحصول عليها. وفق “أخبار 24”.

2- يمكن للحاصلين على تأشيرة الدخول الإقامة في المملكة لمدة (60) يومًا.

3- يحق للحاصلين على التأشيرة الدخول إلى المملكة والخروج منها عدة مرات خلال مدة صلاحية التأشيرة.

4- لا يشترط الدخول المسبق لدولة قطر.

5- الحصول على تأمين طبي قبل القدوم للمملكة.

المملكة ترحب بحاملي بطاقة “هيّا” لمشجعي كأس العالم 2022 في قطر

جديد المحليات
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