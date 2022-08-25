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جديد المحليات > لمحاربة أصحاب الصفقات الوهمية.. نادي الإبل يعلِّق الشرائح الإلكترونية لمدة 3 أعوام
25/08/2022   7:13 ص

لمحاربة أصحاب الصفقات الوهمية.. نادي الإبل يعلِّق الشرائح الإلكترونية لمدة 3 أعوام

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أعلن نادي الإبل، اليوم (الأربعاء)، عن قراره بتعليق الشرائح الإلكترونية لمدة 3 أعوام.

وأكد حرمان الشرائح من المشاركة في كافة الفعاليات والأنشطة التي يشرف عليها وعلى رأسها مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل؛ وذلك عند عودة ملكية الإبل للبائع بعد انتهاء المشاركة من تاريخ صدور القرار وفق الإثباتات الرسمية لملكية المتن “الشريحة الإلكترونية” ومنع مشاركة البائع بنفس الشريحة لمدة 3 أعوام.

وأشار إلى أن الشريحة الإلكترونية تخضع إلى رقابة من الجهات ذات العلاقة، مبيناً أن القرار يهدف لحماية المشاركين من التحايل، وتحقيق عدالة المنافسة وضبط أسواق الإبل والبيع والإيجار. وفق “أخبار 24”.

وبين نادي الإبل أن كافة عمليات انتقال الشرائح مرصودة ومتابعة، منوهاً بصدور ضوابط سوق الإيجار في النسخة السابعة في وقت لاحق.

لمحاربة أصحاب الصفقات الوهمية.. نادي الإبل يعلِّق الشرائح الإلكترونية لمدة 3 أعوام

جديد المحليات
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