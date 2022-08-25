مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات الجديدة الحالات الحرجة وارتفاع الوفيات و”التعافي”

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الخميس)، انخفاض الإصابات الجديدة، والحالات الحرجة المسجلة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وارتفاع الوفيات وحالات التعافي من المرض.
وأشارت الإحصائيات، إلى انخفاض الإصابات الجديدة، حيث تم تسجيل 72 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 7 حالات عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 812975 إصابة بالفيروس.
وأوضحت أن منحنى الحالات الحرجة واصل الانخفاض، حيث خرجت 3 حالات جديدة من العناية المركزة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن 50 حالة.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 111 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 800134 حالة.وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى تسجيل وفاتين جديدتين خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9284 حالة وفاة.