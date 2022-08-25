منهم “إيغالو” و”رومارينيو”.. نجوم متوقع تألقهم بـ”دوري روشن” في الموسم الجديد

ينتظر عشاق كرة القدم داخل المملكة، انطلاق الموسم الرياضي الجديد (2022-2023)، بالدوري السعودي للمحترفين، والذي أطلق عليه هذا الموسم “دوري روشن”، والذي يبدأ منافساته مساء الخميس، بمواجهة ضمك والفيحاء، والهلال والخليج.
وسلط الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الضوء على أبرز اللاعبين المتوقع ظهورهم بصورة مميزة مع فرقهم الموسم الجديد، والتي جاءت أسماؤهم كالتالي:
إيغالو
يمتلك الهلال عددًا كبيرًا من النجوم المميزين سواء من المحليين أو الأجانب، ولكن يعد المهاجم أوديون ايغالو، الأبرز، بعدما نجح في موسمه الأول في الدوري السعودي بخطف لقب هداف المسابقة برصيد 24 هدفاً سجلها خلال مشواره مع كل من الشباب والهلال.
كما كان إيغالو، من بين أبرز العناصر التي ساهمت في محافظة الهلال على لقبه للعام الثالث على التوالي، حيث يتطلع اللاعب لتقديم المزيد من النجاحات في الموسم الكروي المقبل.
رومارينيو
كان فريق الاتحاد على بعد أمتار قليلة من حسم لقب الدوري الموسم الماضي لكن منافسه الهلال خطف المركز الأول بعد صراع مثير بين الفريقين، حيث ساهم المهاجم البرازيلي رومارينيو كثيراً بمساعدة “العميد” عبر تسجيله 20 هدفاً وصناعة العديد من الأهداف الأخرى، الأمر الذي يجعل اللاعب محط أنظار الجميع في الموسم المقبل.وفق “أخبار 24”.
تاليسكا
تعول جماهير فريق النصر على المهاجم البرازيلي المميز أندرسون تاليسكا، الذي ظهر بصورة رائعة الموسم الماضي وتحديداً في مرحلة الإياب، حيث سجل 20 هدفاً ساهمت بصعود الفريق الأزرق إلى المركز الثالث بعد البداية المتعثرة.
بانيغا
يعد اللاعب الأرجنتيني إيفر بانيغا من أهم أسلحة فريق الشباب الموسم القادم، حيث يمتلك اللاعب إمكانات كبيرة للغاية، وتجلى ذلك بدوره المؤثر في وسط الميدان، وهو ما يعزز من قدرات الفريق الطامح بالمنافسة على المراكز المتقدمة.
تاوامبا
من أصل 43 هدفاً سجلها فريق التعاون الموسم الماضي في بطولة الدوري، كان نصيب المهاجم الكاميروني ليندر تاوامبا 18 هدفاً، وذلك بسبب الإمكانات البدنية والفنية العالية التي يمتلكها اللاعب وساهمت بشكل مباشر في ضمان بقاء التعاون في مصاف أندية المسابقة وتجنب الهبوط إلى الدرجة الأولى.
زيلايا
نجح فريق ضمك بإنهاء الموسم الكروي الماضي في المركز الخامس، وهو مركز جيد للفريق الذي سجل 33 هدفاً كان نصيب مهاجمه الأرجنتيني إيميلو زيلايا منها 13، حيث ساهم اللاعب بأهدافه الحاسمة في النتائج المميزة التي حققها الفريق، ويتطلع لتكرار التجربة بتواجد الأرجنتيني في صفوفه الموسم المقبل.
تافاريس
عزز فريق الرائد صفوفه بمهاجم الرأس الأخضر خوليو تافاريس الذي نجح الموسم الماضي مع فريقه السابق الفيصلي بتسجيل 9 أهداف، فعلى الرغم من هبوط فريقه إلى الدرجة الأولى، إلا أن اللاعب ساهم بوصول الفيصلي إلى دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
البريكان
يبرز في صفوف فريق الفتح المهاجم المميز فراس البريكان الذي سجل مع الفريق 11 هدفاً الموسم الماضي، حيث يعتبر من المهاجمين البارزين على الساحة المحلية في الآونة الأخيرة، ولعب دوراً محورياً في بقاء الفتح ضمن مرتبة متوسطة على سلم الترتيب العام للمسابقة وتجنب حسابات الهبوط.
سليتي
أثبت لاعب متوسط الميدان؛ التونسي نعيم سليتي قدراته الفنية المميزة التي ساهمت كثيراً ببقاء فريقه الاتفاق في الدوري السعودي على الرغم من ابتعاده بواقع نقطة فقط عن شبح الهبوط، حيث سجل اللاعب 9 أهداف ويعتبر من بين العناصر التي يعول عليها أنصار الفريق الموسم المقبل.