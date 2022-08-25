“سكني” يعلن اكتمال تسليم وحدات مشروع عمائر الجوهرة شمال الرياض بنسبة 100%

أعلن برنامج سكني، اكتمال تسليم الوحدات السكنية، في مشروع عمائر الجوهرة شمال الرياض، لافتًا إلى أن التسليم جاء بعد انتهاء العمل، واكتمال إيصال الخدمات والبنية التحتية.
وأوضح البرنامج، أن المشروع يقع على مساحة 15.5متر مربع تقريبا، ويوفر 112 وحدة سكنية، استمراراً لمرحلة التسليمات التي بدأها “سكني” الشهر الماضي في 9 مدن بمختلف مناطق المملكة، والتي شملت 21 مشروعاً سكنياً تحت الإنشاء في مناطق “الرياض، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وعسير”.
وتشهد منطقة الرياض تنفيذ 24 مشروعا سكنيا تتوزع شمال وغرب وشرق المدينة وتوفر أكثر من 31 ألف وحدة سكنية متنوعة التصاميم والمساحات، تتضمن مساحات مخصصة للحدائق والمسطحات الخضراء والمرافق الحكومية، والتجارية والترفيهية والصحية. وفق “أخبار 24”.
ويوفر “سكني” باقات دعم اختيارية جديدة هي (باقة الدعم المقدم، وباقة الإيجار، وباقة الأثاث، وباقة البناء الذاتي، وباقة تجديد المسكن)، وتقدم الباقات دعمًا فوريًا غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين.