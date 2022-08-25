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رياضة > الأهلي سابعًا.. تعرف على جدول ترتيب دوري يلو بعد نهاية الجولة الأولى
25/08/2022   1:27 م

الأهلي سابعًا.. تعرف على جدول ترتيب دوري يلو بعد نهاية الجولة الأولى

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اختتمت مساء الأربعاء، منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري الدرجة الأولى (دوري يلو)، بعدما تعادل فريق الأهلي أمام القيصومة، بهدف في بداية مشوارهما بالبطولة.

وبعد انتهاء مباريات الجولة الأولى، احتل فريق الخلود، المركز الأول بعد حصده أول 3 نقاط، في مشوار البطولة، وجاء ثانيا الأخدود، بـ3 نقاط، والفيصلي ثالثا بـ3 نقاط، والحزم رابعا بـ3 نقاط أيضًا.

واحتل من المركز الخامس إلى الـ12 على الترتيب كلا من هجر، والعربي، والأهلي، والجبلين، وأحد، ونجران، والساحل، والقيصومة، ولكل منهم نقطة واحدة.وفق “أخبار 24”.

فيما جاء من المركز الـ13 إلى المركز الـ18، كل من العروبة، الشعلة، جدة، الرياض، القادسية، العين، دون أي نقاط.

جدول ترتيب الدوري

الأهلي سابعًا.. تعرف على جدول ترتيب دوري يلو بعد نهاية الجولة الأولى

رياضة
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