شاهد.. لحظة وصول سفينة جلالة الملك الجبيل إلى جدة

وصلت سفينة جلالة الملك الجبيل صباح اليوم (الخميس) إلى ميناء قاعدة الملك فيصل البحرية في الأسطول الغربي بجدة، قادمة من إسبانيا.
وتنظم القوات البحرية السعودية، مراسم استقبال للسفينة التي تعد الأحدث عالمياً في طرازها القتالي، وهي باكورة مشروع سفن السروات التي تشمل تصنيع وبناء 5 قطع بحرية حديثة.
وتمتلك السفينة قدرات عالية للتعامل مع كافة التهديدات، حيث تضم أحدث الأنظمة القتالية على متنها ويبلغ طولها 97متراً ، ووزنها 2500 طن.وفق “أخبار 24”.
وصول #سفينة_جلالة_الملك_الجبيل إلى #جدة.. والقوات البحرية تنظم مراسم استقبال لها pic.twitter.com/fhnBUR4OcG
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) August 25, 2022