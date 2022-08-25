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جديد المحليات > شاهد.. لحظة وصول سفينة جلالة الملك الجبيل إلى جدة
25/08/2022   1:26 م

شاهد.. لحظة وصول سفينة جلالة الملك الجبيل إلى جدة

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وصلت سفينة جلالة الملك الجبيل صباح اليوم (الخميس) إلى ميناء قاعدة الملك فيصل البحرية في الأسطول الغربي بجدة، قادمة من إسبانيا.

وتنظم القوات البحرية السعودية، مراسم استقبال للسفينة التي تعد الأحدث عالمياً في طرازها القتالي، وهي باكورة مشروع سفن السروات التي تشمل تصنيع وبناء 5 قطع بحرية حديثة.

وتمتلك السفينة قدرات عالية للتعامل مع كافة التهديدات، حيث تضم أحدث الأنظمة القتالية على متنها ويبلغ طولها  97متراً ، ووزنها 2500 طن.وفق “أخبار 24”.

شاهد.. لحظة وصول سفينة جلالة الملك الجبيل إلى جدة

جديد المحليات
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