إعلان قائمة أخضر الصالات لمعسكر القصيم استعداداً لكأس آسيا

أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات الإسباني أندرو بلازا، قائمة اللاعبين الذين تم اختيارهم للمعسكر التدريبي الذي سيقام في منطقة القصيم، في الفترة من 26 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل، والذي يمثل المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لبطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في دولة الكويت الشقيقة في الفترة من 27 سبتمبر حتى 8 أكتوبر المقبل.
هذا وقد ضمت القائمة عدد 24 لاعبًا وهم: راكان الخليل، حمود الدهان، أسعد السعد، معاذ العسيري، فرحان الأسمري، عبد الرحمن الملا، صالح القرني، عبد الإله العتيبي، جوهر جماح، منصور الزهراني، محسن فقيهي، فهد الرديني، محمد الخماس، عبدالله المغربي، ناصر الحارثي، فيصل سلطان، بلال بوده، مشاري العبيد، فارس المديهش، معاذ التميمي، محمد عبدالمحسن، عبدالرحيم خيبري، سلطان الدحيم، عمر الغامدي.
وتحدث مدير المنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات عبدالرحمن الرماح قائلاً إنه تم الانتهاء مؤخراً من تجمع تدريبي خاص بلاعبي أندية دوري الدرجة الأولى ومثل المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي وتم اختيار عدد من اللاعبين وضمهم للمعسكر الذي سيقام في منطقة القصيم وسيمثل المرحلة الثانية، وسيتخلله أداء تدريبات متنوعة على فترات مختلفة حسب الخطة التي وضعها الجهاز الفني.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات، التي أُجريت في مايو الماضي، أسفرت عن وجود أخضر الصالات في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام.