ارتفاع أرباح “المملكة القابضة” إلى نحو 6.35 مليار ريال بنهاية النصف الأول من 2022

أعلنت شركة المملكة القابضة، اليوم (الخميس) ارتفاع صافي أرباحها إلى نحو 6.35 مليار ريال بنهاية النصف الثاني من العام الحالي 2022، مقارنة بـ 503 ملايين ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.
وذكرت الشركة في بيان لها على “تداول” أن أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي ارتفعت بنسبة 3.6% إلى 427 مليون ريال في الربع الثاني، مقارنة بـ 412 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام الماضي 2021.
وأرجعت ارتفاع صافي الربح في الربع الثاني من 2022، إلى الزيادة في دخل التوزيعات، وإيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى، بالإضافة إلى ارتفاع المكاسب الأخرى وانخفاض مصروف الزكاة، وذلك على الرغم من ارتفاع التكاليف التشغيلية للفنادق وأيضا انخفاض حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها، وغير ذلك.وفق “أخبار 24”.