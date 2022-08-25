وخطف فريق القيصومة، تعادلاً قاتلاً خلال المباراة التي جمعته في وقت سابق من اليوم أمام نظيره الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بهدف لكل فريق.