أبدى حارس مرمى الأهلي، ياسر المسيليم، ضيقه من السقوط في فخ التعادل أمام القيصومة بخطأ فردي.
وقال المسيليم، في تصريحات للناقل الحصري عقب المباراة: “إلى متى نتحمل نتيجة أخطاء فردية، تفوقنا حتى الدقيقة الأخيرة وبسبب عدم التركيز استقبلنا هدفًا نعم نتحمل كلاعبين في النهاية الهدف والنتيجة، لكن يجب أن نكون أكثر تركيزًا ولقد تحدثنا عن هذا الأمر كثيرًا”.
وأتم حارس مرمى الأهلي تصريحاته بقوله: “نتمنى الفوز وتحقيق النتائج الإيجابية خلال مشوارنا حتى نكسب ثقة جماهيرنا التي لا تتأخر عن مؤازرتنا من داخل الملعب”.وفق “أخبار 24”.
وخطف فريق القيصومة، تعادلاً قاتلاً خلال المباراة التي جمعته في وقت سابق من اليوم أمام نظيره الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بهدف لكل فريق.