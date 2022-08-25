بـ 8 صالات عرض.. “مسك” تتفق مع “موڤي سينما” على تقديم تجربة سينمائية جديدة في “المشراق”

قّعت مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية “مسك” اتفاقيةً مع شركة “موڤي سينما”، العلامة التجارية المحلية لدور العرض السينمائية لتقديم تجربة جديدة في “المشراق” المنطقة المركزية للمدينة، والمعلن عن بدء تشييدها على مساحة 680 ألف م2.
وتعكس الاتفاقية جهود تقديم مجموعة واسعة من تجارب الترفيه والتسلية في المدينة؛ لإثراء قطاع الترفيه، حيث تجذب موفي سينما قرابة 18 ألف من قاطني المدينة وزوارها، وتسهم في زيادة الإقبال على المشراق ما يحقق الفائدة أيضاً لمتاجر التجزئة فيها.
وقال الرئيس التنفيذي لـ “موڤي سينما” أدون كوين إن إنشاء وجهة سينمائية متميزة في المشراق، يدعم خططنا التوسعية لتقديم تجارب سينمائية تثري مخيّلة المشاهدين، وسنبذل قصارى جهدنا لتوفير تجربة فريدة ترقى إلى مستوى هذا المشروع المرموق.
وأكد الرئيس التنفيذي لـ “مسك” ديفيد هنري أن الاتفاقية تتماشى مع المساعي لتقديم تجارب فريدة لسكان وزوار المدينة، وتوفر دور السينما فرصة مهمة لعرض مظاهر الثقافة السعودية والمنتجات الفنية المتنوعة. وفق “أخبار 24”.
وتضمّ الوجهة الجديدة لـ”موڤي سينما” في المنطقة المركزية 8 صالات عرض؛ منها صالة “دولبي سينما” بسعة 500 مقعد، وصالة كبار الشخصيات “سويتس” بسعة 100 مقعد، وصالة “بوتيك” بسعة 300 مقعد.
ومن المقرر أن تضمّ الوجهة ساحات فسيحة لاستضافة مختلف الفعاليات والاحتفاليات، بالإضافة إلى مقهى لإعداد الوجبات الطازجة والصحيّة لمرتادي صالات السينما والزوار.