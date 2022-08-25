دشنت الهيئة السعودية للسياحة بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني وشركة “مطارات” القابضة وبرنامج الربط الجوي وجهات شركة “ويز أير” الجديدة، بين المملكة وأوروبا، وذلك بحفل أقيم بالرياض.
وتنطلق رحلات “ويز أير”، التي تأسست في عام 2003م في المجر، من عواصم ومدن أوروبية إلى الوجهات الرئيسة بالمملكة، وتتيح أكثر من مليون مقعد بسعر مخفض، كشركة رائدة عالمياً في الطيران الاقتصادي، تقدم خدماتها في أوروبا، ومصر والإمارات.
وأطلقت “وزير أير” اليوم 20 وجهة جديدة من بوخارست وبودابست وكاتانيا ولارنكا وميلانو ونابولي وروما وتيرانا وفارنا والبندقية وفيينا، إلى مطارات الرياض وجدة والدمام، بأسعار تبدأ من 54.99 يورو، على تطبيق وموقع الشركة.
ويمثل التدشين خطوة مهمة بزيادة الربط الجوي للمملكة مع أكثر من 250 وجهة عالمية، لتعزيز التنافسية وتوفير أسعار اقتصادية تناسب الجميع، ورفع عدد المسافرين إلى 330 مليون والزيارات إلى 100 مليون زيارة سنوية في 2030. وفق “أخبار 24”.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة فهد حميد الدين أن إعلان 20 وجهة جديدة إلى السعودية يعد حدثاً فريداً، وهو الأكبر بالنسبة لعدد الوجهات عالمياً، سواء على مستوى شركات الطيران، أو على مستوى المملكة.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للسياسات الاقتصادية والتعاون الدولي بالهيئة العامة للطيران المدني علي رجب إن الهيئة ملتزمة بخفض تكاليف قطاع الطيران السعودي لضمان التنافسية والنمو على المدى البعيد، وإن المملكة تخطو خطوات مهمة لتحقيق رؤيتها في إيجاد قطاع طيران مرموق يقدّم تجربة غير مسبوقة تفوق توقعات الأعمال والمستثمرين والمسافرين.
وأشاد الرئيس التنفيذي لشركة “ويز أير” جوزيف فارادي بالشراكة مع المملكة إحدى أهم الوجهات العالمية التي تقدم مزيجاً فريداً من الوجهات التي لا تفوت، إضافة إلى ثرائها وتنوعها الثقافي والطبيعي والمناخي.