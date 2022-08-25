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جديد المحليات > بطول مليون متر وبسعة 18 تيرابايت..إطلاق “كابل الرؤية السعودي” بالبحر الأحمر
25/08/2022   7:59 م

بطول مليون متر وبسعة 18 تيرابايت..إطلاق “كابل الرؤية السعودي” بالبحر الأحمر

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أعلنت مجموعة stc عن إنزال كابل الاتصالات البحري الجديد “كابل الرؤية السعودي” الذي تملكه، عبر محطة الإنزال الأولى له بجدة، كأول كابل بحري عالي السرعة بالبحر الأحمر.

واستلهم الكابل اسمه من “رؤية المملكة 2030” وهو بطول 1.1 مليون متر، ويوفر اتصالاً سلساً متعدد نقاط الوصول بمنطقة البحر الأحمر، حتى 18 تيرابايت، بإجمالي 16 زوجًا من الألياف البصرية، ليتيح وصولاً عالي السرعة عبر حدود المملكة بـ 4 محطات إنزال هي جدة، وينبع، وضبا، وحقل.

وقال الرئيس التنفيذي لـ stc المهندس عليان الوتيد إن الإنجاز يعكس ريادة المجموعة في توفير خدمات اتصالات بحرية ودولية متطورة، وفق استراتيجية شاملة تواكب رؤية المملكة وتهدف لتنويع الفرص الاستثمارية للمجموعة ودعم التحول الرقمي في المملكة. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن الكابل يوفر اتصالاً بين مراكز معلومات دولية متعددة، ويرفع مستوى منصة الألياف الضوئية الموحدة ذات الكفاءة في التكلفة والمرونة وإتاحة الوصول، بزمن قصير، لجميع الكوابل الدولية في محطات الإنزال ومراكز المعلومات الخاصة بـ stc.

ويرتبط الكابل الجديد بالمركز الرقمي الإقليمي MENA Hub الذي يربط 3 قارات مستفيداً من الموقع الاستراتيجي للمملكة، ما يساهم في تعزيز الاستثمار في خدمات الاتصال الدولي ومراكز البيانات.

stc تُطلق كابل الرؤية السعودي

stc تُطلق كابل الرؤية السعودي

بطول مليون متر وبسعة 18 تيرابايت..إطلاق “كابل الرؤية السعودي” بالبحر الأحمر

جديد المحليات
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