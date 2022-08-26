وكيل أعمال فهد المولد يكشف أسباب تخفيض العقوبة

أكد جراح الظفيري وكيل أعمال لاعب الاتحاد فهد المولد، أن محكمة التحكيم الرياضي استندت على تقارير طبية أثبتت صحة موقف المولد في قضية معاقبته من قبل لجنة الرقابة على المنشطات
وأعلنت مصادر -في وقت سابق من امس (الخميس)ـ أن مركز التحكيم الرياضي السعودي سيُخفض عقوبة اللاعب فهد المولد ومن ثمّ يحق له المشاركة رسميًا.
وقال الظفيري في تصريحات لـ” الرياضية”، إن اللاعب يعاني من مرض وراثي في عائلته ، يخص هبوط ضغط الدم ومو ما تعرض له اللاعب قبل مواجهة فريقه أمام التعاون في بطولة كأس الملك في الموسم الماضي، وتم نقله إلى المستشفى في حالة طارئة ومنحه الطبيب علاجا لرفع ضغط الدم آنذاك، وهذا العلاج يعد منشطا ومحظورا رياضيا، وبعد أن استقرت حالته غادر اللاعب إلى بريدة مع بعثة الاتحاد للمشاركة في المباراة دون أن يخبر طبيب النادي وبعد المباراة خضع للكشف وظهرت عينته ايجابية.
وتابع:” في مايو الماضي بعد صدور القرار تقدمنا باستئناف رسمي إلى محكمة التحكيم الرياضي السعودي ضد القرار، بملف قانوني يشرف عليه فريق من قبل الشركة المالكة لوكالة وحقوق اللاعب”.
وأتم:” بعد صدور القرار تواصل اللاعب مع مدرب المنتخب الوطني هيرفي رينارد، الذي كشف فيه سعادته بتقليص العقوبة وبعودة اللاعب إلى المباريات، ويعده ركيزه مهمة في قائمة الأخضر المشاركة في كأس العالم 2022 بقطر نوفمبر المقبل.
وأفادت مصادر من قبل بأن لاعب فريق الاتحاد، فهد المولد، أصبح لاعبًا حرًا بعدما انتهى عقده مع النادي الشهر الماضي.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن إدارة الاتحاد كانت قد اتفقت مع المولد في وقت سابق على التجديد، قبل إيقافه من لجنة المنشطات.
يذكر أن المولد كان قد تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة عام بسبب ثبوت تعاطيه المنشطات؛ حيث تم اكتشاف الأمر بعد فحصه عقب مباراة الاتحاد والنصر في الجولة الـ27 من دوري المحترفين.