“معادن” توقع 4 اتفاقيات لزيادة صادرات الفوسفات والأمونيا إلى الهند

وقعت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، أمس (الخميس)، 4 مذكرات تفاهم مع أكبر شركات هندية في قطاع الأسمدة.
وتهدف الاتفاقيات إلى المساهمة في مضاعفة حجم صادرات معادن السنوية من منتجات الفوسفات والأمونيا إلى السوق الهندية بدءاً من عام 2023، كما تدعم بحث أوجه التعاون في مجال تطوير المنتجات والتكنولوجيا في صناعة الأسمدة.
وشملت مذكرات التفاهم اتفاقية مع شركة “البوتاس الهندية المحدودة” لتوريد منتجات الفوسفات، واتفاقية مع شركة “ولاية غوجارات للأسمدة والكيماويات المحدودة” لتوريد الأمونيا.
فيما شهدت الاتفاقيتان الثالثة والرابعة التوقيع مع كل من شركة “كريشاك بهاراتي التعاونية المحدودة”، وشركة “كورومانديل الدولية المحدودة” لتوريد منتجات الفوسفات والأمونيا. وفق “أخبار 24”.
من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لشركة معادن روبرت ويلت، إلى أن الهند تعدّ أكبر سوق لاستيراد الفوسفات والأمونيا في العالم، وتشهد زيادة مطردة في الطلب، مضيفاً أن الشركة تصدّر اليوم نحو 1.7 مليون طن من منتجات الفوسفات والأمونيا إلى السوق الهندية سنوياً.
يذكر أن معادن تقوم حالياً بتطوير مشروع ثالث للفوسفات وهو مشروع “فوسفات 3” الذي سيسهم في تعزيز قدرة معادن على توريد الأسمدة الفوسفاتية بمقدار 3 ملايين طن؛ بهدف الوصول إلى قدرة إنتاجية تبلغ 9 ملايين طن خلال السنوات القادمة.