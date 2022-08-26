بالفيديو والصور.. ضمك يستهل مشواره في دوري روشن بفوز صعب على الفيحاء

حقق فريق ضمك فوزا صعبا على نظيره الفيحاء، مساء اليوم الخميس، بنتيجة 1-0، في إطار منافسات الجولة الأولى بدوري روشن السعودي.
وسجل اللاعب دوماغوج أنتوليتش الهدف الأول لفريق ضمك في الدقيقة 51 من زمن المباراة.
وجاء تشكيل الفيحاء على النحو التالي:
“ستويكوفيتش، محمد البقعاوي، سامي الخيبري، حسين الشويش، أحمد بامسعود، ريكاردو ريلر، باناجيوتس، باولينينو، سلطان مندش، فيكتور رويز، علي النمر”.
ولعب ضمك بتشكيل مكون من:
” مصطفى زغبة، عبدالقادر بدران، آدم ماهر، منصور حمزي، برونو دا سيلفا، جوزيه أنطونيو، عبدالله العمار، فاروق شافعي، دوماجوش أنتوليتش، عبدالله الهوساوي، أحمد الزين.” وفق “أخبار 24″.
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وبتلك النتجية، حصد فريق ضمك أول 3 نقاط له في مشواره الدوري هذا الموسم على حساب الفيحاء.
هدددددف!⚽
د51′ انتوليتش يفتتح اول أهداف الموسم لضمك ⚽️
الفيحاء 0 × 1 ضمك#الفيحاء_ضمك#SSC pic.twitter.com/JbzCNZxFNq
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 25, 2022