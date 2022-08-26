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رياضة > بالفيديو والصور.. ضمك يستهل مشواره في دوري روشن بفوز صعب على الفيحاء
26/08/2022   5:07 ص

بالفيديو والصور.. ضمك يستهل مشواره في دوري روشن بفوز صعب على الفيحاء

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حقق فريق ضمك فوزا صعبا على نظيره الفيحاء، مساء اليوم الخميس، بنتيجة 1-0، في إطار منافسات الجولة الأولى بدوري روشن السعودي.

وسجل اللاعب دوماغوج أنتوليتش الهدف الأول لفريق ضمك في الدقيقة 51 من زمن المباراة.

وجاء تشكيل الفيحاء على النحو التالي:
“ستويكوفيتش، محمد البقعاوي، سامي الخيبري، حسين الشويش، أحمد بامسعود، ريكاردو ريلر، باناجيوتس، باولينينو، سلطان مندش، فيكتور رويز، علي النمر”.

ولعب ضمك بتشكيل مكون من:
” مصطفى زغبة، عبدالقادر بدران، آدم ماهر، منصور حمزي، برونو دا سيلفا، جوزيه أنطونيو، عبدالله العمار، فاروق شافعي، دوماجوش أنتوليتش، عبدالله الهوساوي، أحمد الزين.” وفق “أخبار 24″.

وبتلك النتجية، حصد فريق ضمك أول 3 نقاط له في مشواره الدوري هذا الموسم على حساب الفيحاء.

الفيحاء وضمك

الفيحاء وضمك

الفيحاء وضمك

بالفيديو والصور.. ضمك يستهل مشواره في دوري روشن بفوز صعب على الفيحاء

رياضة
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