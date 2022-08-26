لإقامة مصنع ينتج الهيدروجين الأخضر.. مصر توقع مذكرة تفاهم مع شركة سعودية

وقعت الحكومة المصرية، أمس الخميس، في مدينة العلمين الجديدة 7 مذكرات تفاهم جديدة لتنفيذ مشروعات إنشاء مجمعات صناعية لإنتاج الهيدروجين الأخضر مع شركات وتحالفات عالمية منها شركة الفنار السعودية.
ومثل الجانب المصري في التوقيع جهات حكومية منها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء، وصندوق مصر السيادي، وممثلو 7 شركات وتحالفات عالمية في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة.
ووفقاً للمذكرة بين الحكومة المصرية وشركة الفنار السعودية، ستقيم الشركة مصنعاً لإنتاج الوقود الأخضر على مساحة 4 ملايين م2، بطاقة إنتاجية 500 ألف طن سنوياً، وتبدأ المرحلة التجريبية بإنتاج 250 ألف طن من الوقود الأخضر، يليها تنفيذ المرحلة الأولى بإنتاج نفس الكمية سنوياً. وفق “أخبار 24”.
حضر التوقيع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ووكيل وزارة الاستثمار المكلف المهندس فيصل اليمني، ونيابة عن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، القنصل العام بالإسكندرية مزيد الهويشان، ورئيس شركة الفنار السعودية المهندس صباح المطلق.
كما حضره عدد من الوزراء المصريين وبعض ممثلي ومسؤولي الشركات والتحالفات الموقعة على مذكرات التفاهم من دول بريطانيا والهند والإمارات.