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جديد المحليات > منها الاتفاق مع المنافسين.. “منافسة” توضح أبرز المخالفات مع العودة للمدارس
26/08/2022   5:00 ص

منها الاتفاق مع المنافسين.. “منافسة” توضح أبرز المخالفات مع العودة للمدارس

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أوضحت الهيئة العامة للمنافسة، اليوم الخميس، أبرز المخالفات المحظورة، والتي قد تقع تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد 1444هـ الأسبوع المقبل.

وبينت أن أولى المخالفات هي الاتفاق مع المنافسين، حيث يُحظَر الاتفاق بين المكاتب، أو محلات القرطاسية، على رفع أسعار الدفاتر والأقلام واللوازم المدرسية؛ وفق المادة الخامسة للنظام.

ومثلت “منافسة” على ذلك بـ 3 منشآت تعمل في مجال القرطاسية، في أحد أحياء الرياض، اتفقت على رفع الأسعار بمقدار 20%؛ لكافة سلع القرطاسية والمكتبية مستغلين موسم العودة للمدارس. وفق “أخبار 24”.

وأضافت أن المخالفة الثانية هي الاشتراط على العملاء بعدم التعامل مع منافس آخر، حيث لا يجوز لمنشأة تتمتع بوضع مهيمن كمورد لمواد القرطاسية الاشتراط على منشأة أخرى، كالمكتبات وخدمات الطالب، عدم التعامل مع منافسين لها كموردي القرطاسية الآخرين.

الهيئة العامة للمنافسةالهيئة العامة للمنافسة

منها الاتفاق مع المنافسين.. “منافسة” توضح أبرز المخالفات مع العودة للمدارس

جديد المحليات
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