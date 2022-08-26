أول تعليق من “الصيعري” بعد انتقاله إلى الاتحاد

علق لاعب الاتحاد الجديد محمد الصيعري على انتقاله إلى فريقه الجديد، عقب ساعات من الإعلان الرسمي عن الصفقة.
وأعلن نادي الاتحاد أمس (الخميس) رسمياً تعاقده مع لاعب نادي الفيصلي محمد الصيعري لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.
وكتب “الصيعري” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” اللهم لك الحمد اليوم أعود الى بيتي الذي نشأت فيه نادينا الاتحاد وبأذن الله اقدم كل ما أملك لإسعاد جماهيرنا الغالية وتحقيق طموحاتهم”.
وأضاف: “اشكر إدارة النادي على ثقتهم فيني وباذن الله اكون على قد الثقة التي منحوني اياها”.
وكانت مصادر قد أكدت لـ “سبورت 24” أن الاتحاد قد اتفق مع الصيعري على الانتقال إلى صفوفه، لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.