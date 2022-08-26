بالفيديو والصور.. الهلال يهزم الخليج بثنائية في مستهل مشواره للحفاظ على لقب الدوري

حقق فريق الهلال فوزا غاليا على نظيره الخليج، مساء اليوم الخميس، بنتيجة 2-0، بالجولة الأولى لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وتقدم اللاعب أوديون ايغالو بالهدف الأول لفريق الهلال في الدقيقة 3، قبل أن يضيف موسى ماريغا الهدف الثاني في الدقيقة 25.
وبتلك النتيجة حصد الهلال أول 3 نقاط في مهمة الحفاظ على لقب الدوري،
أحداث المباراة
بدأ الشوط بخطورة من قِبل لاعبي الهلال؛ إذ جاء التقدم بعد مرور (3) دقائق بعد خطأ من دفاع الخليج ليحصل سالم الدوسري على الكرة ولكن تصدى لتسديدته حارس المرمى لتعود لزميله ماريغا الذي يُسكنها الشباك.
وعاد الهلال للتسجيل مرة ثانية وبالتحديد بالدقيقة (6) عن طريق اللاعب ذاته إيغالو ولكن تم إلغاء الهدف بداعي لمس الكرة ليده.
وتصدى دفاع الخليج في الدقيقة (15) لتسديدة من لاعب الهلال إيغالو لتتحول إلى ركنية.
وحصل لاعب الهلال ماريغا في الدقيقة (25) على تمريرة رائعة على يمين الملعب لينطلق لحدود منطقة جزاء الخليج ويُسكنها الشباك.
ومع بداية الشوط الثاني أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب الخليج حسين علي النويقي في الدقيقة47.
وفي الدقيقة 67، حصل لاعب الخليج محمد السهلي على البطاقة الصفراء بعدما تدخل بعنف ضد لاعب الهلال موسى ماريغا.
وتصدى حارس الهلال عبدالله المعيوف لكرة خطيرة في الدقيقة 70، بعدما نفذ لاعب الخليج كرة حرة داخل منطقة الجزاء، ليبعدها المعيوف قبل أن تسقط داخل مرماه.
وقرر مدرب الخليج بيدرو ايمانويل إجراء تبديلين دفعة واحدة في الدقيقة 71 بدخول موراتو، مال الدرويش ورياض الإبراهيم بدلا من أيمن الحجيلي، حازم الزهراني ومحمد السهلي. وفق “أخبار 24”.
وعلى الجانب الآخر أجرى مدرب الهلال رامون دياز تبديلا ثنائيا بدخول محمد البريك ولوسيانو فييتو بدلا من ناصر الدوسري وموسى ماريغا.
وتلقى لاعب الهلال اندريه كاريلو البطاقة الصفراء في الدقيقة 80.
وسجل الخليج هدف تقليص الفارق أمام الهلال في الدقيقة 81، لكن الحكم قرر إلغاءه بداعي التسلل.
وفي الدقيقة 88، قرر مدرب الهلال رامون دياز الدفع بالثنائي مصعب الجوير وعبدالله الحمدان بدلا من ماتيوس بيريرا وإيغالو.
هدددددف!⚽
د3′ إيغالو يفتتح أول أهداف الهلال
الخليج 0 × 1 الهلال#الخليج_الهلال
#SSC pic.twitter.com/WyyqoERHVk
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 25, 2022
هدددددف!⚽
د25′ ماريغا يسجل ثاني أهداف الهلال 🔥
الخليج 0 × 2 الهلال#الخليج_الهلال
#SSC pic.twitter.com/8dkYpTQfuf
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 25, 2022