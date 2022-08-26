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جديد المحليات > طقس اليوم.. أمطار رعدية بمكة ورياح مُثيرة للأتربة على أجزاء من الرياض والمدينة
26/08/2022   11:35 ص

طقس اليوم.. أمطار رعدية بمكة ورياح مُثيرة للأتربة على أجزاء من الرياض والمدينة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الجمعة) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع المركز، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وزخات من البرد، ومصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في الرؤية الأقفية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية مساءً (الليث، القنفذة).

ونوه إلى ظهور السحب الرعدية على أجزاء من مناطق نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، والأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض (وادي الدواسر، الدوادمي)، تمتد إلى مرتفعات منطقة المدينة المنورة وتنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق. وفق “أخبار 24”.

طقس اليوم.. أمطار رعدية بمكة ورياح مُثيرة للأتربة على أجزاء من الرياض والمدينة

جديد المحليات
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