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جديد المحليات > محافظ هيئة المواصفات يصدر قراراً باعتماد تحديث 53 مواصفة قياسية سعودية
26/08/2022   6:56 م

محافظ هيئة المواصفات يصدر قراراً باعتماد تحديث 53 مواصفة قياسية سعودية

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أصدر محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، قراراً باعتماد تحديث 53 مواصفة قياسية سعودية متبناة بلغتها عن المواصفات القياسية الدولية والأمريكية.

ومن المواصفات التي تم اعتماد تحديثها، 4 مواصفات قياسية متبناة عن الجمعية الأمريكية للاختبار والمواد (ASTM)، و35  مواصفة قياسية متبناة عن المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، و7 مواصفات قياسية متبناة عن المواصفات القياسية للهيئة الدولية الكهرتقنية (IEC)، و7 مواصفات قياسية متبناة عن المواصفات القياسية الدولية (ISO/IEC). وفق “أخبار 24”.

وبموجب القرار سيتم تحديث مراجع المواصفات القياسية وفقاً لما يرد فيالملف المرفق:

محافظ هيئة المواصفات يصدر قراراً باعتماد تحديث 53 مواصفة قياسية سعودية

جديد المحليات
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