تعرّف على حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد

كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الجمعة)، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد.
وأوضح أن العام الدراسي يصادف بداية الفترة الانتقالية بنهاية فصل الصيف وبداية فصل الخريف، مبيناً أن الخريف أرصادياً يبدأ أول أيام شهر سبتمبر وينتهي مع نهاية نوفمبر .
وأشار إلى أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية في فترة ما بعد الظهيرة على مناطق: عسير، وجازان، والباحة، ومرتفعات منطقتي: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.
وأضاف المركز أن الطقس سيكون حاراً خلال النهار على معظم مناطق المملكة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 37-42 درجة مئوية، في حين يتوقع أن يصل إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي: المدينة المنورة، والشرقية لتكون درجات الحرارة العظمى ما بين 44-47 درجة مئوية . وفق “أخبار 24”.
وأكد أن الطقس سيكون معتدلاً خلال النهار على مرتفعات مناطق: عسير، وجازان، والباحة، ومكة المكرمة، حيث يتوقع أن تتراوح درجة الحرارة العظمى ما بين 30-34 درجة مئوية .
كما توقع المركز ارتفاع نسبة الرطوبة على الأجزاء الساحلية لمناطق: تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وعسير، وجازان، والشرقية، مع عدم استبعاد ذلك في تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر خاصة على الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.