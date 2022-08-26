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جديد المحليات > “إحسان” تطلق خدمة كفالة الأيتام وفقاً لعدة شروط
26/08/2022   6:56 م

“إحسان” تطلق خدمة كفالة الأيتام وفقاً لعدة شروط

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أطلقت المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”، خدمة كفالة الأيتام على موقع وتطبيق المنصة؛ لعرض فرص تبرع مخصصة تمكّن المتبرعين من تقديم الدعم المادي للأيتام والمساهمة في مساندتهم وتوفير كل احتياجاتهم وتأمين حياة مستقرة لهم.

وأوضحت المنصة أن الخدمة تمكّن المتبرعين من التبرع بمبالغ الكفالة إلى مستحقيها من الأيتام بحسب مدة الكفالة المُختارة من شهر إلى 12 شهراً وفقاً لشروط استحقاق محددة، وفقا لشروط استحقاق محددة، تتضمن أن يكون اليتيم سعودي الجنسية، وغير متزوج، وألا يتجاوز عمره 18 سنة، وأن يكون مسجلاً في إحدى الجمعيات الرسمية.

ويمكن الوصول إلى الخدمة عن طريق الدخول إلى المنصة، واختيار المشاريع من ضمن فرص التبرع، ومن ثم النقر على خدمة كفالة الأيتام، واختيار الفرصة المُراد التبرع لها من بين عدة فرص تتميز بتعزيز الشفافية ما بين المتبرع والمستفيد، حيث تمكّن المتبرع من استعراض اسم وعمر ومنطقة المستفيد ومرحلته الدراسية وتكلفة الكفالة الشهرية. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن إجمالي التبرعات لمنصة إحسان تجاوز الـ 2.5 مليار ريال، خلال فترة وجيزة، عادت بالنفع على أكثر من 4.8 مليون مستفيد ومستفيدة.

“إحسان” تطلق خدمة كفالة الأيتام وفقاً لعدة شروط

جديد المحليات
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