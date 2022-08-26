كيف تعرف الناقل المصرح وأدوات السلامة.. “هيئة النقل” توضح شروط ومتطلبات النقل التعليمي

ردت الهيئة العامة للنقل على أبرز الاستفسارات والأسئلة الواردة إليها بشأن نشاط النقل التعليمي، وذلك بالتزامن مع قرب بداية العام الدراسي الجديد.
وذكرت أنه يمكن للفرد معرفة الناقل التعليمي المصرح من قِبلها من خلال قائمة المنشآت المرخصة الموضحة بموقعها الإلكتروني، مضيفة أن الناقل المصرح يحمل لوحة صفراء ولديه بطاقة تشغيل، مشيرة إلى أن اللوحة الصفراء تشير إلى مركبات النقل العام التي تعمل بأجر، في حين أن اللوحة الزرقاء هي لمركبات النقل الخاص ولا تعمل بأجر.
وتساءل البعض عن مدى جواز إمكانية استخراج الفرد لتصريح وتخويله لسائق أجنبي، لكن الهيئة ذكرت أنه يشترط لحصول الفرد على تصريح أن يكون سعودي الجنسية أو من يخوله سعودي.
وبينت الهيئة المتطلبات اللازمة اللحافلات والتي منها مثلث السلامة، وعلامة وقوف متكررة، والإطار الاحتياطي وحقيبة الإسعافات، وأدوات الإصلاحات السريعة.
كما أوضحت شروط سائق النقل التعليمي للمنشآت، وهي ألا يقل عمر السائق عن 25 سنة، وشهادة خلو من السوابق، وحاصل على دورة إسعافات أولية، واجتياز اختبار الكفاءة المهنية ، واجتياز اختبار الدورات التدريبية الأخرى التي تحددها الهيئة. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أن العمر التشغيلي للحافلات يجب ألا يتجاوز عن 10 سنوات، مع مراعاة ألا يكون قد مضى على تشغيلها أكثر من خمس 5 سنوات من سنة الصنع، منوهة بأنه يتم معاقبة من يقوم بنشاط النقل التعليمي دون الحصول على الترخيص بغرامة قدرها 5 آلاف ريال.