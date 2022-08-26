نزال البحر الأحمر وتصريحات وزير الطاقة واستثمارات باكستان.. أهم ما تناولته الصحافة الأجنبية عن المملكة في أسبوع

تناولت الصحافة الأجنبية هذا الأسبوع عدة أخبار ومعلومات عن الأحداث التي وقعت، أو ما ينتظر حدوثه في المملكة، وفي هذا التقرير، نقدم أبرز ما ورد عن المملكة في الصحافة الأجنبية خلال الأسبوع الماضي.
بلومبيرج: تصريحات وزير الطاقة
نشرت وكالة بلومبيرج، تصريحات لوزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، الإثنين، والتي قال فيها إن أوبك + قد تخفض إنتاج النفط، حيث تعاني الأسواق حاليًا مما وصفه بـ “انفصام الشخصية”، وهو ما يجعل الأسعار بعيدة عن أساسيات السوق.
وهي التصريحات التي أعلن العراق تأييدها، موضحًا أن ضعف السيولة والتقلبات الشديدة في سوق العقود الآجلة للنفط أدى إلى أن تكون الأسعار بعيدة عن أساسيات السوق.
صادرات النفط تصل أعلى مستوياتها في يونيو
وأشارت بلومبيرج، الأربعاء الماضي، إلى أن صادرات النفط السعودية، بلغت 31 مليار دولار في يونيو الماضي، وهو أعلى مستوى خلال 6 سنوات، معتمدة على بيانات هيئة الإحصاء التي أكدت أن صادرات الخام الشهرية تجاوزت مليار دولار يوميا وقفزت 94 %على أساس سنوي، فيما بلغت صادرات النفط في الربع الثاني أكثر من 91 مليار دولار أو 80٪ من إجمالي الصادرات.
بيزنس ستاندرد: استثمار بقيمة مليار دولار في باكستان
فيما تناولت “بيزنس ستاندرد” أمس (الخميس) إعلان المملكة عن استثمارات بقيمة مليار دولار أمريكي في باكستان التي تعاني من ضائقة مالية والتي تعاني حاليًا من اضطرابات اقتصادية وسياسية.وفق “أخبار 24”.
وأبرزت الصحيفة، الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، حيث أطلعه على توجيهات خادم الحرمين، بالإضافة إلى بحث العلاقات السعودية الباكستانية، وكذلك العلاقات الإقليمية والقضايا الدولية.
ذا جابان تايمز: مدينة ذا لاين
واستعرضت صحيفة “ذا جابان تايمز”، في تبويب التكنولوجيا، ما وصفته بالمركز الحضري عالي التقنية “ذا لاين”، قائلة إن آلاف العمال يبنون الآن مدينة مستقبلية أقصى شمال غرب المملكة، لن تكون مثل غيرها، وهي المدينة التي ستكون خالية من الانبعاثات الكربونية، مع سيارات أجرة طائرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المدينة الذكية، تقع داخل مدينة نيوم، وتبلغ تكلفتها، 500 مليار دولار وتهدف إلى تنويع اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم، ومن المقرر أن يكتمل المشروع بحلول عام 2025.
صحيفة RTE: تغيير قواعد التأشيرات استعدادًا لكأس العالم
فيما أفردت صحيفة RTE الإيرلندية، تقريرًا عن الإجراءات التي قدمتها المملكة لتسهيل الحصول على التأشيرات خلال كأس العالم المقام في قطر هذا العام.
وقالت الصحيفة إن المملكة ستقدم هي الأخرى تأشيرات دخول متعددة للجماهير في كأس العالم في قطر إلى أراضيها، في الوقت الذي تحاول فيه قطر التي يبلغ عدد سكانها 2.8 مليون نسمة، استيعاب 1.2 مليون زائر متوقع خلال كأس العالم من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، وفي الوقت الذي تكثف فيه المملكة جهودها لجذب السياح.
سي إن بي سي: ارتفاع أسعار النفط
فيما أبرزت “سي إن بي سي” نقلًا عن وكالة “رويترز”، خبر ارتفاع أسعار النفط (الثلاثاء) الماضي، بعد أن حذرت المملكة من أن أوبك قد تخفض الإنتاج لتصحيح الانخفاض الأخير في العقود الآجلة للنفط.
وأشارت إلى أن العقود الآجلة لخام برنت، ارتفعت 32 سنتًا إلى 96.80 دولارًا للبرميل، بعد جلسة متقلبة يوم الإثنين عندما هبطت بأكثر من 4 دولارات قبل تقليص الخسائر لتتداول بالقرب من الثبات.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا إلى 90.73 دولار للبرميل، وانخفضت المعايير بنسبة 12 في المائة و8 في المائة هذا الشهر على التوالي.
صحيفة سي جي تي إن: المملكة ترحب بنهج الصين في عدم التدخل
فيما عرضت صحيفة “سي جي تي إن” الصينية، مقالًا للباحث نور الدين آكاي والذي قال فيه، إن الصين تعمل على تطوير علاقات أوثق مع دول الشرق الأوسط، وقد تسارعت وتيرة وجودها الاقتصادي هناك بسبب تراجع نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة منذ عام 2011.
وتابع المقال أنه، على عكس واشنطن، تعطي بكين الأولوية للعلاقات الاقتصادية المتناغمة والمستدامة، ورحب قادة الشرق الأوسط، ولا سيما المملكة العربية السعودية، بنهج الصين في عدم التدخل.
الديلي ميل: تايسون فيوري وأوسيك
وعرضت صحيفة الديلي ميل، تقريرًا صحفيًا كشفت فيه عن محادثات لتنظيم مباراة في ديسمبر على أراضي المملكة، بين تايسون فيوري وألكسندر أوسيك، على لقب الوزن الثقيل، وأشارت الصحيفة إلى أن المباراة المرتقبة من المتوقع أن تنظم في 17 من ديسمبر المقبل، أي ليلة انطلاق فعاليات كأس العالم في قطر.
ذا صن: جوشوا وأوسيك
في السياق الرياضي نفسه، استعرضت صحيفة ذا صن البريطانية، أصداء المباراة التاريخية بين أوسيك وجوشوا، وتصريحات الأخير عقب المباراة التي انهزم فيها، قائلًا إنه خذل نفسه.
وتابعت الصحيفة على لسان جوشوا، أنه تصرف بدافع العاطفة، مؤكدًا حبه لهذه الرياضة، ومشددًا على حرصه على احترامها.
وأشارت الصحيفة إلى إمكانية أن يواجه أوسيك تايسون فيوري في معركة خارقة مثيرة بقيمة 125 مليون جنيه إسترليني في المملكة في ديسمبر المقبل.