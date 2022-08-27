شاهد.. رحلة إبحار سفينة جلالة الملك “الجبيل” من إسبانيا إلى جدة

وثقت وزارة الدفاع رحلة سفينة جلالة الملك “الجبيل” من إسبانيا التي صنعت فيها إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في الأسطول الغربي.
ونشرت الوزارة مقطع فيديو تضمن أبرز محطات رحلة السفينة، إلى جانب الاستقبال الذي حظيت به من قبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، وكذلك احتفاء أسر طاقم السفينة بأبنائهم بعد وصولهم.
وأوضح قائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن يحيى العسيري، أن السفينة تشكل إضافة إيجابية وجيدة لقدرات الأسطول الغربي.
وأضاف أن السفينة تمتاز بتعدد المهام في الحروب السطحية وتحت السطحية، والجوية، والإلكترونية، إلى جانب امتيازها بنظام حزم وهو نظام سعودي كبير.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية أحمد الخطيب، أن رحلة توطين الصناعات الدفاعية، انطلقت بطموحات كبيرة أثمرت وصول سفينة جلالة الملك الجبيل للمملكة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى الاستمراروبكل عزم في تحقيق وعد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتوطين نحو 50% من الإنفاق العسكري في المملكة بحلول عام 2030م.
رحلة إبحار سفينة جلالة الملك “الجبيل” من #إسبانيا إلى #جدةhttps://t.co/x408E7DTqd pic.twitter.com/sHyL5hyXoN
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) August 26, 2022