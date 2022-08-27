مع بداية العام الدراسي.. “هيئة النقل” تذكر بشروط الحصول على ترخيص نشاط النقل التعليمي

جددت الهيئة العامة للنقل، تذكيرها للراغبين في الحصول على ترخيص نشاط النقل التعليمي، بالشروط المطلوبة، تزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد يوم الأحد المقبل.
اشتراطات النشاط
وتضمن الدليل أن الاشتراطات الأساسية للحصول على ترخيص النقل التعليمي للمنشآت تتمثل في تقديم الطلب عبر بوابة “نقل، وتوفير 5 حافلات كحد أدنى، ووجود سجل تجاري للمنشأة في نشاط النقل.
كما تضمنت الشروط توفير مركز رئيسي مناسب، وتوفير العنوان الوطني والارتباط بأنظمة الهيئة والأنظمة التي تتطلبها الجهات الأخرى، إلى جانب شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول، وشهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.
فترة الترخيص
ونوهت الهيئة إلى أن مدة الترخيص 3 سنوات، بينما يجب على المنشأة الحصول على بطاقة تشغيل لكل مركبة قبل تشغيلها في النشاط، على أن يتم تجديدها كل سنة أو إلغاؤها قبل انتهائها. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى ضرورة تجديد الترخيص أو إلغائه خلال فترة 180 يوماً قبل تاريخ انتهائه، مع إخضاع المركبة للفحص الدوري والتغطية التأمينية طيلة مدة التشغيل في النشاط، وإصدار بطاقة سائق قبل ممارسته النشاط ويتم تجديدها كل سنة أو إلغاؤها قبل انتهائها.