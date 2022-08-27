مستجدات “كورونا”.. انخفاض الحالات الحرجة والإصابات الجديدة وتسجيل وفاة واحدة

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (السبت)، انخفاض الإصابات الجديدة، والحالات الحرجة ونسب التعافي من “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، وتسجيل حالة وفاة واحدة.
وأشارت الإحصائيات، إلى انخفاض الإصابات الجديدة، حيث تم تسجيل 65 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض حالتين عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 813042 إصابة بالفيروس.
وأوضحت أن منحنى الحالات الحرجة واصل الانخفاض، حيث خرجت 5 حالات جديدة من العناية المركزة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن 42 حالة.
أبانت أن حالات التعافي من الفيروس أيضاً شهدت انخفاضعاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 79 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 800221 حالة.وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى تسجيل وفاة واحدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9287 حالة وفاة.