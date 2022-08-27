لائحة جديدة لنظام الأرصاد.. تأكيد على حصول المختصين على تصاريح وحصر الخدمات الإرصادية على المركز

اعتمد وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي، اللائحة التنفيذية لنظام الأرصاد لعام 1444هـ، التي حددت نطاق عمل المركز، وخدمات الأرصاد الجوية، وخدمات الأرصاد الجوية السيادية، وإصدار تصاريح وتراخيص الأرصاد الجوية والمقابل المالي لها، بالإضافة لإجراءات التفتيش وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات.
نطاق عمل المركز بشأن الأرصاد
يتولى المركز القيام بالمهام المتعلقة بالأرصاد، ومن ضمنها، رصد حالة الطقس والمناخ والظواهر الجوية والبحرية، وإعداد التوقعات الجوية القصيرة والطويلة المدى على مدار الساعة، وتقديم الخدمات الأرصادية وتحديد المقابل المالي لتراخيص الاستفادة من تلك الخدمات، إلى جانب تحليل القياسات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالطقس والمناخ وتبادلها مع الجهات المعنية، والقيام بالتفتيش وضبط المخالفات، والبت فيما يقع من مخالفات.
محظورات
وتضمنت اللائحة أنه يحظر على الأشخاص ممارسة أي عمل أو نشاط يتعلق بالأرصاد الجوية دون الحصول على ترخيص أو تصريح من المركز، كما يُحظر على مشغلي محطات وشبكات الرصد نشر تحذيرات الرصد الجوي غير الصادرة عن المركز.
وأبانت أنه يجب على المشاريع التي تتوقف تصاميمها الهندسية أو دراسات الجدوى الاقتصادية لها على دقة نتائج دراسات أو بيانات الأرصاد الجوية (كالمشاريع الاستراتيجية، ومشاريع الطاقة المتجددة، والمجمعات السكنية والصناعية والتعدينية، والمشاريع التنموية والزراعية، وغيرها)؛ الحصول على تلك الدراسات والبيانات من المركز أو مقدم خدمة مرخص له، ويشمل ذلك المشروعات الخاصة التي تُسند إلى مطورين عقاريين أو شركات أو مؤسسات استشارية متخصصة.
خدمات الأرصاد الجوية السيادية
قصرت اللائحة مهام القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية؛ على المركز الوطني للأرصاد، وتتمثل تلك الخدمات في: المعلومات التي تؤثر أو تتسبب في توقف حركة الملاحة الجوية أو الملاحة البحرية، والمعلومات التي تؤثر على القرارات العسكرية، وتحذيرات التقلبات الشديدة في الطقس التي ينتج عنها عمليات إخلاء لبعض المناطق أو توقف للأعمال والمصالح العامة.
تصاريح وتراخيص الأرصاد
يجب على كل طالب تصريح أو ترخيص التقدم بطلب إلى المركز وفقاً للنموذج المعتمد والبيانات والمستندات المطلوبة، على أن تتضمن موافقة المركز على الطلب؛ المدة وضوابط واشتراطات التصريح أو الترخيص، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون ذلك مسبباً.
التعامل مع بيانات ومعلومات الأرصاد الجوية
يحظر نشر أو بيع بيانات أو معلومات عن الأرصاد الجوية – التي يحددها المركز – دون الحصول على موافقة أو ترخيص من المركز، وعلى الأشخاص المصرح لهم باستخدام تلك البيانات والمعلومات؛ الالتزام بالضوابط والاشتراطات المحددة من قبل المركز.
ويجوز للمركز إلغاء التصريح أو الترخيص، إذا تبين له أن أياً من المستندات، أو البيانات أو الوثائق التي قدمها المصرح أو المرخص له غير صحيحة أو مزورة.
إنشاء وتشغيل محطات شبكات الرصد
يحظر على الأشخاص إنشاء أو تشغيل محطات الرصد دون الحصول على تصريح أو ترخيص من المركز، وعلى كل طالب تصريح لإنشاء أو نقل محطة أو شبكة رصد؛ تقديم طلب إلى المركز مرفقا به التقارير الفنية التي يحددها المركز، وعلى الأشخاص الاستعانة بمقدم خدمة مرخص له من المركز لتركيب ونقل محطات الرصد، كما يحظر على الأشخاص تركيب وتشغيل رادارات مراقبة الطقس.
التفتيش وضبط المخالفات والعقوبات
ينفذ المركز تفتيشاً دورياً بهدف التحقق من الالتزام بالنظام ولائحته، واشتراطات التراخيص والتصاريح، ويقوم بالتفتيش أيضاً للتحقق من صحة التقارير والبيانات، أو عند تلقيه شكاوى أو بلاغات تستوجب التفتيش. وفق “أخبار 24”.
لمفتشي المركز الحق في دخول المنشآت والمرافق ومحطات الرصد وشبكاتها، والاطلاع على المستندات، والسجلات، والبيانات، وأي وثيقة ذات علاقة بعملية التفتيش، وأخذ أي صور لها علاقة بالتفتيش، والتحقيق وضبط مخالفات النظام واللائحة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في شأنها.
وبناء على نتائج التفتيش، يجب على الأشخاص تنفيذ الاجراءات الفورية التصحيحية التي يحددها المركز وإعداد خطة عمل للإجراءات التصحيحية التي لا يمكن تفعيلها فورياً.
العقوبات
يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة والتحقيق فيها وإثباتها من قبل مفتشي المركز، وتقدر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة وفقاً لدرجة الضرر والأهمية الطبيعية للموقع المتضرر ومساحته والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر.
دفع التعويضات
على المخالف إصلاح الضرر الناتج عن المخالفة تحت إشراف المركز أو التعويض عن قيمة الإصلاح وفوات المنفعة، وذلك خلال فترة 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بها، ويتولى المركز حساب قيمة التعويضات وفقا لحجم الخسائر المادية المباشرة وغير المباشرة للمخالفة.