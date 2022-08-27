“كعكي” يوضح موقف الاتحاد من بقاء “فهد المولد”

كشف نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد أحمد كعكي، موقف ناديه من بقاء اللاعب فهد المولد ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.
ونشر الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه على موقع “تويتر” تصريحات لـ”كعكي” قال خلالها: “فهد المولد ابن من أبناء النادي، ونحن حريصون على استمراره ضمن صفوف الاتحاد”.
وأوضح أن نادي الاتحاد سوف يستقطب صفقتين محليتين لصفوفه خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقالت مصادر، لـ”سبورت 24″، إن عودة فهد المولد للاتحاد أصبحت صعبة، بعد أن وضع كل من الإدارة واللاعب شروطًا للعودة.
وأشارت المصادر إلى أن نادي التعاون دخل في مفاوضات مع نادي الشباب لضم لاعب المنتخب فهد المولد إلى صفوف فريقه.
وفي سياق آخر، انتصر الاتحاد على العدالة بثلاثة أهداف دون رد في بداية مشواره بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين.