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رياضة > بالفيديو.. البلطان: جمهور الشباب تحول معي إلى آلاف.. ونحتاج لكنز لإرضاء الجماهير
27/08/2022   12:53 م

بالفيديو.. البلطان: جمهور الشباب تحول معي إلى آلاف.. ونحتاج لكنز لإرضاء الجماهير

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أكد رئيس نادي الشباب خالد البلطان، أن جماهير ناديه زادت معه منذ توليه مهمة النادي قبل عدة أعوام، لافتا أن لا يعرف كيف يرضي الجماهير.

وقال البلطان في تصريحات عبر قناة “ssc”:” اتذكر أن أول عام كنت رئيسا للشباب قمت بعد الجمهور كان يومها 45 او 40 شخص تقريبا واليوم وصل عددهم إلى آلاف”.

وأضاف:” مستوى الانفاق على الصفقات لدينا ثلت الأندية الأخرى، ومع ذلك الجمهور غضبان ولا نعرف كيف نرضيه”.

وتابع:” الحل أن يشترينا احد البنوك أو نجد كنز كبير حتى نرضى هذا الجمهور، أنا ضد ما يقوم به الجمهور من عمل “هاشتقات” تطالب برحيل البلطان، الوزارة ما قصرت معنا وما في داعي للهشتاقات”.

وأكمل:” لا يزال الفريق في بداياته والمدرب يتعرف حاليا على اللاعبين ويقوم بتجريب العناصر الجديدة ونحتاج لـ 3 مباريات على الأقل حتى نظهر بالمستوى الذي ننتظره”. وفق “أخبار 24”.

وحقق فريق الشباب فوزا غاليا على نظيره الباطن، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 3-0، في الجولة الأولى بدوري روشن السعودي للمحترفين.

وبتلك النتيجة، حصد الشباب أول 3 نقاط له في مشوار الدوري، محتلا بذلك المركز الثالث ومتساويا في عدد النقاط مع الاتحاد والهلال والطائي وضمك.

بالفيديو.. البلطان: جمهور الشباب تحول معي إلى آلاف.. ونحتاج لكنز لإرضاء الجماهير

رياضة
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