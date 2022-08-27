“كعكي” يوجه رسالة للاعبي الاتحاد بعد الفوز على العدالة بثلاثية

علق نائب رئيس الاتحاد أحمد كعكي على فوز الفريق أمام العدالة، بنتيجة 3-0، في الجولة الأولى بدوري روشن السعودي للمحترفين.
وكتب كعكي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”:” الحمد لله على توفيقه بتحقيق الفوز في بداية المشوار الذي نتمنى أن يكون ناجحا لنا جميعاً يا أغلى جمهور”.
وأضاف: ” أشكر أعضاء الفريق على المستوى والنتيجة والعودة بالنقاط الثلاث، وبإذن الله القادم أجمل”.
وفاز فريق الاتحاد بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعته مساء اليوم (الجمعة) بنظيره العدالة ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن. وفق “أخبار 24”.
وتقدم الاتحاد مبكرًا بالتحديد عقب مرور (15) دقيقة من عمر الشوط الأول عن طريق لاعبه أحمد شراحيلي، قبل أن يُضيف هارون كمار الهدف الثاني بالدقيقة (90) ثم أضاف حمدان الشمراني الهدف الثالث بالدقيقة (90+5).