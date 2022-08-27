“هورفات” يُعلق على خسارة الباطن أمام الشباب بثلاثية

علق المدير الفني لفريق الباطن الين هورفات، على خسارة فريقه أمام الشباب، بنتيجة 3-0، ضمن منافسات الجولة الأولى بدوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال هورفات في تصريحات بعد المباراة: “الكل يعرف ظروف نادي الباطن، الفترة المقبلة سوف أقاتل.
وأضاف: “نحن نعلم أن اليوم المواجهة صعبة والمواجهات المقبلة ستكون أصعب، لكن يوماً ما ستحل هذه الأمور”.
وتابع: “أنتم في السعودية تحبون المدرب الهجومي، لكن أنا الآن أدرب الباطن وبهذه الظروف ولست أدرب النصر لألعب بكرة هجومية”. وفق “أخبار 24”.
وبتلك النتيجة، حصد الشباب أول 3 نقاط له في مشوار الدوري، محتلا بذلك المركز الثالث ومتساويا في عدد النقاط مع الاتحاد والهلال والطائي وضمك.