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رياضة > “هورفات” يُعلق على خسارة الباطن أمام الشباب بثلاثية
27/08/2022   12:51 م

“هورفات” يُعلق على خسارة الباطن أمام الشباب بثلاثية

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علق المدير الفني لفريق الباطن الين هورفات، على خسارة فريقه أمام الشباب، بنتيجة 3-0، ضمن منافسات الجولة الأولى بدوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال هورفات في تصريحات بعد المباراة: “الكل يعرف ظروف نادي الباطن، الفترة المقبلة سوف أقاتل.

وأضاف: “نحن نعلم أن اليوم المواجهة صعبة والمواجهات المقبلة ستكون أصعب، لكن يوماً ما ستحل هذه الأمور”.

وتابع: “أنتم في السعودية تحبون المدرب الهجومي، لكن أنا الآن أدرب الباطن وبهذه الظروف ولست أدرب النصر لألعب بكرة هجومية”. وفق “أخبار 24”.

وبتلك النتيجة، حصد الشباب أول 3 نقاط له في مشوار الدوري، محتلا بذلك المركز الثالث ومتساويا في عدد النقاط مع الاتحاد والهلال والطائي وضمك.

“هورفات” يُعلق على خسارة الباطن أمام الشباب بثلاثية

رياضة
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