تستضيف المملكة، ممثلة بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ابتداءً من الغد (الأحد)، أعمال الاجتماعات التنسيقية الأخيرة لفريق العمل العربي التابع لجامعة الدول العربية ولأقاليم الاتحاد الدولي للاتصالات؛ للتحضير لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات 2022؛ وذلك خلال الفترة 28 – 31 أغسطس الجاري بالرياض.
وتهدف الاجتماعات التي تقودها المملكة إلى توحيد الجهود وتوسيع آفاق التعاون بين الدول العربية ومختلف الأقاليم من خلال مناقشة الإسهامات المشتركة، حيث تعمل المملكة على بناء الشراكات لتحقيق الجاهزية الرقمية، وقيادة الاقتصاد الرقمي الدولي بصفتها إحدى دول مجموعة العشرين. وفق “أخبار 24”.
وتسعى الاجتماعات التحضيرية بين ممثلي أقاليم الاتحاد الستة للاتحاد الدولي للاتصالات إلى مناقشة التوجهات وتقريب وجهات النظر وبناء التوافقات اللازمة قبل التوجه لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات 2022 الذي ستنعقد أعماله في بوخارست برومانيا في سبتمبر القادم.