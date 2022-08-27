شاهد.. “التعليم” ترحب بعودة الطلاب غداً بأغنية “للمدرسة مشتاقين”

رحبت وزارة التعليم بعودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة غداً، بأغنية مصورة بعنوان “للمدرسة مشتاقين”، شارك في أدائها عدد من الطلاب والطالبات.
وبدأت الأغنية التي نشرتها الوزارة على حسابها بموقع “تويتر” بمطلع: “يا محلا لمتنا والضحكة تجمعنا وترجع دراستنا.. مشتاقين للمدرسة مشتاقين”.
يذكر أنه سينطلق يوم غد الأحد العام الدراسي الجديد 1444هـ، وقد أكملت الوزارة والإدارات التعليمية بجميع مناطق المملكة استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات، والذي ينطلق تحت شعار “العالم ينتظرك”. وفق “أخبار 24”.
للمدرسة مشتاقين #العالم_ينتظرك 🇸🇦 pic.twitter.com/TNgs6cdiTF
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) August 27, 2022