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جديد المحليات > “الأمن العام” يستعرض أبرز الجـرائم المقبوض على مرتكبيها مؤخراً
27/08/2022   10:47 م

“الأمن العام” يستعرض أبرز الجـرائم المقبوض على مرتكبيها مؤخراً

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تمكنت الجهات الأمنية في عدد من مناطق المملكة، من القبض على مواطنين ومقيمين خلال الأيام القليلة الماضية؛ وذلك لتورطهم في جرائم مختلفة.

ونشر الأمن العام مقطع فيديو للمخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم، من بينها القبض على مواطن في ضمد قام بنقل 10 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، كما تم القبض على مواطن بجازان بحوزته 371 كيلوجراماً من القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها. وفق “أخبار 24”.

وتمكن الأمن من القبض على مواطنين في جدة، انتحلا صفة غير صحيحة، وسلبا محلاً تجارياً ومنزلاً، كما تم القبض على مقيم ومقيمة متغيبة عن العمل من الجنسية الإندونيسية، امتهنا تمكين العاملات من الهرب والعمل لحسابهن الخاص في جازان، وضُبط برفقتهما وافدتان تحملات تأشيرة زيارة.

“الأمن العام” يستعرض أبرز الجـرائم المقبوض على مرتكبيها مؤخراً

جديد المحليات
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