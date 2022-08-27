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جديد المحليات > مع بداية العام الدراسي الجديد.. “تعليم الرياض” تطلق خدمة الهاتف الإرشادي للاستشارات التربوية والنفسية
27/08/2022   10:48 م

مع بداية العام الدراسي الجديد.. “تعليم الرياض” تطلق خدمة الهاتف الإرشادي للاستشارات التربوية والنفسية

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلةً في إدارة التوجيه والإرشاد، اليوم (السبت)، عن تقديم هاتف إرشادي للاستشارات التربوية والنفسية والاجتماعية والسلوكية، حيث ستستقبل عبره اتصالات أولياء الأمور والطلبة والطالبات تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد.

وخصصت الإدارة رقم “0553060196” لاستقبال الاتصالات من البنين، ورقمي “0114028541/ 0114058233” للبنات؛ وذلك خلال الفترة الصباحية الممتدة من الساعة الـ 9 صباحاً حتى الـ 1 ظهراً، من الأحد 1 صفر حتى الخميس 5 صفر 1444هـ.

وتهدف خدمة الهاتف الإرشادي إلى زيادة التواصل الفعال مع مقدم الخدمة، وتوعية الأسر ببعض الطرق والوسائل التربوية الحديثة في التعامل مع أبنائها، ومساعدة الطلاب على تجاوز العقبات النفسية والاجتماعية والتحصيلية.وفق “أخبار 24”.

مع بداية العام الدراسي الجديد.. “تعليم الرياض” تطلق خدمة الهاتف الإرشادي للاستشارات التربوية والنفسية

جديد المحليات
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